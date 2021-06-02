ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó»àµî¤Ç¡Ø2ÂåÌÜ¸ÅÈª¡Ù·×²è¤¬Éâ¾å ËÜÌ¿¤Ï°¤Éô´²¤«
Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤¿ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯77¡Ë¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2¥«·î¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£
¡ÖÂè2¡¢Âè3¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï25¡óÄ¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤Ë¡£¡Ç06Ç¯¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º´°·ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÂè4¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ©ºî¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÂ³ÊÔÀ©ºî¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤Æ¼Â¸½¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ò°ì¿·¤·¤¿¡Ø2ÂåÌÜ¸ÅÈª¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ò¥Õ¥¸¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¼ç±é¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£¤âÂ³ÊÔ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡Ø¸ÅÈª¡Ù¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ø2ÂåÌÜ¸ÅÈª¡Ù·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤«¤é3Æü¸å¤ËÄÉÅéÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡Ø¸ÅÈª¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢13¡óÄ¶¤¨¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£ºÆÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾åÁØÉô¤Ç¤â¡Ø2ÂåÌÜ¸ÅÈª¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¸ÅÈª¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»°Ã«¹¬´î¡Ê59¡Ë¤â¤«¤Í¤ÆÂ³ÊÔ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤À¡£ºòÇ¯¡¢»°Ã«¤ÏÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¡È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¾ò·ï¤¬Â·¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â±ÇÁüÈÇ¡Ö¸ÅÈª¡×¤Î¿·ºî¤ò½ñ¤¯½àÈ÷¤Ï½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡Õ¡Ê¡Ç20Ç¯5·î28Æü¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡ÙÍ¼´©¡Ë
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤ÌÌ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö2ÂåÌÜ¸ÅÈª¡×¤È¤·¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°¤Éô´²¡Ê56¡Ë¤À¡£
¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡Ç11Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥Æ¥¤Ê¶âÇû¤ê¡Ù¤Ç»°Ã«ºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¡£»°Ã«¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÓËÜ¤È±é½Ð¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ß¡¢¡È¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»°Ã«¤µ¤ó¤âË¡Äî¤Ç¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë·¿ÇË¤ê¤ÊÊÛ¸î»Î¤ò´°àú¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤ò¡ØÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤ÈÀä»¿¡£¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤Ë¤â¤¿¤±¤¿°¤Éô¤µ¤ó¼ç±é¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤«¤é¥Õ¥¸¼ÒÆâ¤Ç¤â¡¢¡È¤â¤·¡Ø2ÂåÌÜ¸ÅÈª¡Ù¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é°¤Éô¤µ¤ó¤ò¡É¤È¿ä¤¹À¼¤¬¶¯¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÀµÅýÇÉ¤ÎÆóËçÌÜ¤«¤é»°ËçÌÜ¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£°¤Éô¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸ÅÈª¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡£