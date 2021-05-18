田村正和さんが死去
『田村正和さんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年6月22日
2021年6月2日
2021年6月1日
2021年5月28日
2021年5月22日
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田村正和さんが「父」の顔を見せた瞬間 一人娘を女優にしなかった訳
娘が最後の挨拶で号泣したときは、田村さんも目を潤ませていたと関係者
NEWSポストセブン
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和田アキ子が殺人犯？田村正和さんと「古畑任三郎」で幻の共演計画
田村さんの当たり役となった「古畑任三郎」シリーズについて言及
スポーツ報知
2021年5月21日
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「ウチの奥さんは100点満点」田村正和さんが唯一心を許していた妻
田村さんは「ウチの奥さんは100点満点だ」と公言していた、と芸能関係者
NEWSポストセブン
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田村正和さん、謎に包まれた私生活 他人ともほとんど交流せず
ドラマの収録中は食事姿をスタッフにも見せなかったとテレビ局関係者
NEWSポストセブン
2021年5月20日
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関西では古畑任三郎のイチロー回放送なし「待機してたのに」
20日はイチロー氏が犯人の回を放送するが、関西地区などでは放送されず
デイリースポーツ
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田村正和さん追悼番組「古畑任三郎」がフジテレビで放送
フジテレビにて5月20日、21日の2日間にわたり放送
クランクイン！
2021年5月19日
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泉谷しげる ロケ弁を巡り田村正和さんに叱られた思い出を明かす
田村正和さんとドラマで共演した際、ロケ弁当を巡り叱られた思い出を告白
スポーツ報知
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田村正和さん 木村拓哉と草なぎ剛の役者の才能を見抜いていた
田村さんは役者という視点からSMAPを大変評価していた、とテレビ局関係者
東スポWEB
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「古畑」で共演の石井正則 田村正和さんの訃報に「その場で動けなく…」
田村さんの訃報を聞き「その場で動けなくなりました」と動揺したことを告白
デイリースポーツ
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2020年に「古畑任三郎」再始動の動き？三谷幸喜氏が短編小説を執筆
きっかけは同年、朝日新聞に掲載された三谷幸喜氏の短編小説「一瞬の過ち」
週刊女性PRIME
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田村正和さん、プライベート明かさず…美学を貫いた俳優人生
プライベートな話はほとんどせず、人前で食事をするのは極力控えていたそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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「古畑任三郎」を東京地検特捜部の検事が参考に？若狭勝氏が明かす
ドラマ「古畑任三郎」放送当時、東京地検特捜部の検事だった若狭氏
東スポWEB
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田村正和さんが語っていた人生の幕引き「僕はもう、やり切ったから」
田村さんは2019年6月、同誌の取材で「僕はもう、やり切ったから」と言及
女性自身
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田村正和さんの生前墓 逝去報道が流れる前に文字が黒くなっていた？
ずいぶん早くから終活を始め、1988年に生前墓を建てていたという田村さん
NEWSポストセブン