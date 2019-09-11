²ã¤Ë¤µ¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤«¤æ¤ß¤ÏÇ¯Âå¤Ç°ã¤¦!?
2019/09/11 05:15 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
º£Ç¯¤Î²Æ¡¢²ã¤Ë¤µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤â¤ä¤¿¤é¤«¤æ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Á´¤¯Ê¿µ¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤«¤æ¤ß¤Ï»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Û²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤
²ã¤ÎµÛ·ì¤Ë¤è¤ë¤«¤æ¤ß¤Ï¡¢²ÖÊ´¾ÉÆ±ÍÍ°ì¼ï¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤Ç¤¹¡£²ã¤Ï·ì¤òµÛ¤¦»þ¡¢·ì±Õ¶Å¸ÇÍÞÀ©Êª¼Á¤Ê¤É¤òÂÃ±Õ¤È¤È¤â¤ËÈé²¼¤ËÃíÆþ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Î¹³ÂÎ¤¬¤³¤ì¤é¤ò°ÛÊª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¡¢¤«¤æ¤ß¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÃæÅì¤ËÀ³¤à²ã¤Ê¤Éº£¤Þ¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼ï¤Ë½é¤á¤Æ»É¤µ¤ì¤Æ¤â¤«¤æ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó(¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Î¸òºµÈ¿±þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹)¡£
¡ÚÍÄ»ù¡ÁÆýÍÄ»ù´ü¡Û»É¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç1¡Á2Æü¤«¤«¤ë
²ã¤ÎÂÃ±Õ¤ò°ÛÊª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¹³ÂÎ¤¬¤Ç¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢T¥ê¥ó¥Ñµå¤äÇò·ìµå¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢»É¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤¬¼ð¤ì¡¢¤«¤æ¤ß¤òÈ¼¤¦±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½·¿ÃÙ±äÈ¿±þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆýÍÄ»ù¤äÍÄ»ù¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»É¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç1¡Á2Æü¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÄÇ¯´ü°Ê¹ß¡Û»É¤µ¤ì¤Æ3Ê¬¤Ç¤«¤æ¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ôÆü¸å¤ËºÆ¤Ó¤Ö¤êÊÖ¤¹
²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÂÃ±ÕÀ®Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëIgE¹³ÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²ã¤Ë»É¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¹³ÂÎ¤¬Æ¯¤¯¤È¥Þ¥¹¥ÈºÙË¦(ÈîËþºÙË¦)¤«¤é¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤ä¥×¥í¥¹¥¿¥°¥é¥ó¥¸¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢¤«¤æ¤ß¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤ï¤º¤«Ìó3Ê¬¡£¤³¤ì¤òµ·¿Â¨»þÈ¿±þ¤È¤¤¤¤¡¢¿ôÆü¸å¤Ë½·¿ÃÙ±äÈ¿±þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤È²¿¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡©
²ã¤Ë²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·»É¤µ¤ì¤ë¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÂÃ±ÕÁ£À®Ê¬¤ËÆÃ°ÛÅª¤ÊIgG¹³ÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎIgG¹³ÂÎ¤ÏIgE¹³ÂÎ¤è¤ê¤âÀè¤ËÂÃ±ÕÁ£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬µ¯¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸º´¶ºî¡¢Ã¦´¶ºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤³¤ÎIgG¹³ÂÎ¤Ï°ì»þÅª¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¹³ÂÎ²Á¤¬Íî¤Á¡¢¤Þ¤¿IgE¹³ÂÎ¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤æ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯²Æ¡¢²ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì¼ï¤ÎËÉ±ÒÈ¿±þ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤«¤æ¤µ¤ò¤á¤°¤ë²ã¤È¤Î¹¶ËÉ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹Í»ñÎÁ¤Ê¤É
¡Ø¤Ê¤¼²ã¤Ï¿Í¤ò½±¤¦¤Î¤«¡Ù(²Å¹ÇÍÎÎ¦¡¦´äÇÈ½ñÅ¹)¡¢MUHI¡ÖÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¾ðÊó´Û¡×(https://www.ikedamohando.co.jp/jyouhoukan/)