AppleはiOS10.3へのアップデートに伴い、App Storeのアプリ開発者がユーザーによるアプリのレビューに対し、コメントがつけられるようになると発表しました。

今後はデベロッパーによるコメントやフィードバックもApp Storeのレビューページで公開されるので、ユーザーの一方的なレビューに反論したり、説明を加えたりすることが可能となります。



これはユーザーとよりよいコミュニケーションを持ちたい開発者側が、長い間待ち望んでいた機能です。



AppleによればiOS App Storeだけでなく、Mac App Storeにも同様の機能が追加されます。

またiOS10.3ではSKStoreReviewController APIにより、開発者はユーザーに対し、App Storeではなく、アプリから直接レビューを送ってくれるよう頼むことが可能になります。ポップアップが表示され、評価を頼む形式になるようですが、現時点ではこれを採用するかどうかは開発者の判断に任されているようです。



@marcoarment @Jim_Lipsey Preview of what we have in store. 10.3 includes a Settings option to disable these alerts. pic.twitter.com/DXYTVdsKNM

— Calvin Chestnut (@iCalvin) 2017年1月24日