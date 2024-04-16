「ドクターマーチン（Dr. Martens）」が、中国の格安越境ECプラットフォーム「ティームー（Temu）」を商標権侵害の疑いで提訴したと、英「タイムズ（The Times）」紙が報じた。 【画像をもっと見る】 タイムズ紙の報道によると、ドクターマーチンは英・高等法院に提出した訴状の中で、ティームーが同社のプラットフォームでグーグル（Google）広告を使ってブーツの宣伝を行う際、ティームー製の類似商品にもかかわらず「ドクタ