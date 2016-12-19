クラブW杯で鹿島が準優勝
『クラブW杯で鹿島が準優勝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年12月23日
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大迫勇也が鹿島アントラーズの活躍を称賛 「すごいなということしか」
クラブW杯で躍進した古巣の鹿島について「うれしかった」とコメント
デイリースポーツ
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三浦知良が鹿島アントラーズの世界2位に言及 「素晴らしいし、誇りに思う」
クラブW杯で準優勝した鹿島について「素晴らしいし、誇りに思う」と称賛
スポーツ報知
2016年12月21日
2016年12月20日
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ハメス・ロドリゲスが退団を示唆、セルヒオ・ラモスが嫌悪感
クラブW杯決勝後、優勝を祝うはずの場で自らの退団を示唆したハメス
ゲキサカ
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R・マドリードを相手に2ゴールの柴崎岳 1月欧州移籍は堅実路線か
世界中が注目する一戦で王者を追い詰め、欧州の各クラブが関心を高めている
東スポWEB
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クラブW杯で健闘した鹿島アントラーズ Twitterのフォロワーが激増
公式Twitterのフォロワーが激増し、世界中のファンが胸を打たれているそう
Qoly
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鹿島アントラーズが経験した「未知の5分間」 R・マドリードの猛攻
52分に鹿島が2−1で逆転した後に、レアルマドリードが猛攻を仕掛けた5分間
サッカーダイジェストWeb
2016年12月19日
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クラブW杯決勝で主審はなぜ判断を迷った？審判委員会で追及も
誰のファールかを確認するために、主審は第4審と連絡を取っていたと分析
J-CASTニュース
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あわや退場処分…セルヒオ・ラモスがクラブW杯決勝の判定に見解
「最初の（イエロー）カードがとても微妙なものだった」とコメント
デイリースポーツ
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クラブW杯の「疑惑の判定」 鹿島アントラーズのファブリシオとブエノが不満
ファブリシオは「主審は退場者を出すことを恐れていた」と指摘
SOCCER KING
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ジーコ氏「セルヒオ・ラモスは退場になるべき」 クラブW杯決勝に言及
「セルヒオ・ラモスは退場になるべきだったと個人的には思う」とコメント
SOCCER KING
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ジダン監督が柴崎岳の逆転弾後に英断、R・マドリードを救う
柴崎岳の2点目を食らった後、ジダン監督の英断で試合の流れを変えたと評価
サッカーダイジェストWeb
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鈴木優磨がC・ロナウドを前にして味わった挫折 「レベルが違う」
「質が高いですね。レベルが違うという気がしました」と弱々しく語った鈴木
livedoorスポーツ
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クラブW杯準優勝した鹿島アントラーズ 1カ月で賞金が約6億500万円に
賞金総額はおよそ6億500万円で、入場料収入7億8000万円にも近い額という
Qoly
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柴崎岳が負う鹿島アントラーズでの責任 「むしろ大変なのはこれから」
「試合を経て、鹿島をどういうクラブにしていくのかというのが重要」と柴崎
サッカーダイジェストWeb
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「極楽とんぼ」の加藤浩次 疑惑の判定をした主審に「おかしなバカが！」
ポケットに手を伸ばしながら警告しなかった審判を「ありえない」と批判
スポニチアネックス
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鹿島アントラーズとR・マドリードに大きな差 前園真聖氏が指摘
ゴールが必要なときに、必ず得点を奪う選手の存在という
ZONO'S EYE
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クラブW杯決勝戦での「謎ジャッジ」 海外メディアはどう伝えたか
ポケットからカードを取り出そうとしていたが、なぜかそれを止めた主審
Qoly
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昌子源のプレーに生かされた内田篤人の助言 決勝前に「レアル対策」送る
試合前には、鹿島OBの内田篤人から「レアル対策」が届いたという
スポーツ報知
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スペイン紙が柴崎岳の特集記事を掲載 推定市場価格の安さに驚きの声も
ドイツの移籍情報サイトが付けた、柴崎の推定市場価格は約2億5000万円
サッカーダイジェストWeb