7月18日、女優の川口春奈とサッカー日本代表で主将を務める板倉滉との熱愛が「文春オンライン」に報じられた。さらに7月19日の「スポニチアネックス」の報道によれば、交際歴は1年ほどで、すでに周囲への報告を終え、結婚の日取りを調整しているという。

実際に結婚に至るとなれば、気になるのが今後の生活拠点だ。

「現在、板倉さんはオランダのサッカークラブ、アヤックス・アムステルダムに所属しています。契約は2025年8月から4年プラス1年延長オプションとなっています。そのため最大で2030年まで同チームに在籍する可能性があります」（スポーツ紙記者）

X上では、川口が海外へ渡るのかに注目が集まっている。

《川口春奈も真野恵里菜みたいに仕事セーブして海外行っちゃうってこと？》

《川口春奈さんが、オランダに移住する? 今は海外に移住して、仕事の時だけ日本に帰ってくる方もいらっしゃいますし》

《ドラマ映画バリバリの売れっ子女優で海外移住は実質無理よ》

こうした声が聞かれる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「プロサッカー選手と結婚した女優といえば、真野恵里菜さんが知られます。2018年に柴崎岳さんとの結婚をきっかけにスペインに生活拠点を移しています。必然的に芸能活動はセーブする形となりました。平愛梨さんも2017年に長友佑都さんと結婚。イタリアへ移住し、芸能活動を一時休止していました。平さんは夫の移籍に合わせフランス、トルコにも住み、海外で出産もしました」

トップアスリートの妻は重要なポジションでもある。

「食事の栄養管理や、本人のメンタル面のサポートなど仕事は多岐にわたります。プロ野球選手の田中将大さんと結婚した里田まいさんや、高橋奎二さんと結婚した元AKB48メンバーの板野友美さんは、たびたび“アスリート飯”をSNSにアップしていますね。選手によっては専属の料理人をスタッフにつける場合もありますが、やはり一番身近な家族の役割は大きいでしょう」（前出・同）

これまでの例にならえば、川口も海外へ移住するとなれば仕事量の調整はせざるを得ないだろう。

「女優の杏さんのようにフランスに生活拠点を置きながら、日本での芸能活動を継続している方はいらっしゃいます。ただ、その場合はまとめて撮影に入れる映画などの仕事が中心になるでしょう。川口さんは連続テレビドラマに数多く出演している人気の女優さんですが、海外を拠点にする場合はそうした仕事も難しくなるでしょう」（前出の芸能ジャーナリスト）

ネット上では一部で、板倉の日本帰国の可能性も取りざたされているが、川口は果たしてどのような決断を下すのか。