スポーティさに拍車をかける特別仕様車

ヤマハは、原付二種スクーター「CYGNUS X（シグナス エックス）」の特別仕様車「SPECIAL EDITION（スペシャルエディション）」を800台限定で2026年8月25日に発売すると発表しました。

新世代のCYGNUS Xは「Refined Sporter（洗練されたスポーツスクーター）」をコンセプトに開発された124ccの原付二種モデルです。

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CYGNUS X SPECIAL EDITIONは、このスタンダードモデルをベースとしながら、フラッグシップモデル「YZF-R1M」を想起させるスポーティな装いをまとった限定仕様となっています。

パワーユニットには、走りの楽しさと燃費・環境性能の高次元な両立を目指すエンジン設計思想「BLUE CORE」に基づく水冷エンジンが搭載されています。

6000rpmで切り替わる「VVA（可変バルブ）」の特性を最大限に活かすため、CVTの制御が全面的に最適化されており、スムーズな発進から中速域にかけて谷間のない滑らかなパワーデリバリーが実現されています。ゼロ発進や追い越し加速といった場面においても、素早くダイレクトな加速感を体感できます。

排気系は、ライディング時の聴覚的な心地よさを重視した設計が採用されています。低周波を中心としたチューニングのもとでテールパイプ径が拡大されており、低速走行時には力強いパルス感を伴うエキゾーストノートを発生し、乗り手の高揚感を高めるサウンド・エフェクトとして機能しています。

車体剛性については、鋼管フレームの縦剛性が2025年モデルのCYGNUS GRYPHUS比で約19%と大幅に強化されています。これにより、走行中の安定した挙動とバンク時の安心感が向上しています。

足まわりでは、フロントタイヤ幅が2025年モデルの120／70-12から110／70-12へとスリム化され、リム幅も最適化されています。フロントサスペンションのインナーチューブを5mm延長することで、機敏なハンドリングと走行安定性の両立が図られています。

リアサスペンションはバネレートをソフトに設定して乗り心地を重視しつつ、4段階のプリロード調整機能によってライダーの好みに応じたセッティングにも対応しています。

ブレーキには UBS（Unified Brake System／前後連動ブレーキ）が採用され、フロントに267mm径、リアに230mm径のディスクローターを装備しています。少ない握力でも安定した制動力を発揮しながら、精緻なコントロールが可能な仕様となっています。

加速時の後輪駆動力を効果的に制御するトラクションコントロールシステムも搭載されており、安全性と走行性能が高い次元でまとめ上げられています。

快適性や実用性の面でも充実した装備が備わっています。

フットボードの範囲が見直されてゆとりある足元スペースが確保され、自由度の高いライディングポジションが実現されています。

シート下には約28Lの大容量トランクが設けられており、フルフェイスヘルメットや小物の収納にも対応しています。フロントポケットには700mL対応の大容量ドリンクカップが収納でき、上部にはQC3.0急速充電対応のUSB Type-Cソケットも配置されています。

灯火類はフルLEDを採用し、ヘッドランプには小型で高輝度なプロジェクタータイプが搭載されています。

メーターには視認性に優れた4.6インチのマルチカラー液晶メーターが用いられており、航続可能距離の表示にも対応しています。

こうした充実した基本性能を持つスタンダードモデルをベースにしたCYGNUS X SPECIAL EDITIONは、カーボン調とブラックを基調とした専用外装によってスポーティなビジュアルに仕立てられています。

シートにはスエード調とカーボン調を組み合わせた専用品が採用され、エンブレムやグラフィックも専用アイテムが使われています。さらにゴールドのブレーキキャリパー（前後）とイエローのリアサスペンションスプリングが採用され、走行性能の進化を視覚的にも表現する仕上がりとなっています。

カラーはマットグレーメタリック8（マットチタン）の単色展開で、価格（消費税込）は40万2600円となっています。

800台という限られた生産台数のなかで、スタンダードモデルの完成度にレーシーな個性を加えた一台として、スクーターファンにとって見逃せない存在となりそうです。