《僕は心から、もうフジとは関わりたくないです》

7月7日、Xにそう投稿したのは俳優の佐藤二朗（57）。

7月1日の「文春オンライン」による報道に端を発した佐藤と女優・橋本愛（30）の“ハラスメント騒動”は、なお混迷を深めている。

「文春」によると、トラブルは2人がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『夫婦別姓刑事』の現場で発生した。

過去に出演した舞台で受けたハラスメントによるトラウマから、橋本が身体的接触に制限を設けていることを、佐藤はクランクイン後に知らされた。その後佐藤は2度にわたり橋本の楽屋を訪ね、「トラウマがあって夫婦役を演じるなら先に状況を相手に共有すべき」「その状況が続くなら俳優を続けるべきではないのではないか」などと伝えたのだという。

この言動がハラスメントに当たると報じられると、佐藤の所属事務所は7月2日にホームページで《専門家からも佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないと、確認を得ています》と反論。

いっぽうフジテレビは7月7日付で文書を発表し、外部弁護士による《男性俳優の一連の言動は女性俳優に受忍限度を超える精神的負荷を与えるものであり、女性俳優側に非はなく、ハラスメントと評価される》との見解を示した。

主演俳優とテレビ局が真っ向から対立するという異例の事態を招いた原因の一つとして、“制作責任者の突然の交代”があったと指摘するのはフジテレビ関係者だ。

「じつは、『夫婦別姓刑事』を企画・キャスティング段階から担当していたチーフプロデューサーが、クランクインのタイミングで現場を離れ、フジテレビを退社しているのです。後任への引き継ぎも慌ただしく、申し送りが十分ではなかったのではという声もあります」

トラブル発生後、佐藤がフジテレビに降板を訴えるも、撮影は続けられたという。

「フジテレビ湾岸スタジオでの撮影中、佐藤さんはふだんより喫煙所にいる時間が明らかに増えていたんです。隣のスタジオで撮影中の別のドラマの演者さんに『いやぁ〜、大変だよ……』とこぼしていました。佐藤さんは今回がゴールデン帯の民放ドラマ初主演でしたから、その重圧かと思っていたのですが……」（制作関係者）

7月9日発売の『週刊新潮』のインタビューに応じた佐藤は、フジテレビのコンプライアンス担当弁護士とのやり取りによって精神的に追い込まれていた状況を、次のように明かしている。

《以下の無茶な要求をしてきたのです。「橋本さんと二人の時は雑談をしてはいけない」「しかし、大人数でいる際は、橋本さんと自然に接してください」＜中略＞以来、自分の身を守るため、橋本さんと目を合わせることも控えました》

どうにか撮影終了にこぎつけたが、そこでも異例の事態が……。

■CM見送りなら数千万円の減収に

「クランクアップの日は主演の役者は現場にいるのが通例です。しかし、『夫婦別姓刑事』のクランクアップ当日、現場に橋本さんの姿はありませんでした。日程も事前に周知されていたそうですが……。

今になって振り返ると、佐藤さんとのトラブルの影響だと思われますが、そのような状況でよく最後まで撮影ができたなと」（前出・制作関係者）

6月23日に最終回が放送された後、ハラスメント疑惑の報道と時を同じくして、フジテレビから佐藤に対し“一方的な通告”があったという。出演する映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）のスピンオフドラマから、佐藤が降板することになったのだ。

「クランクイン直前になって、『撮影のスケジュールがすべて白紙になった』とだけ、佐藤さんサイドに伝えられたと聞いています。佐藤さんはスピンオフの主役を演じる予定で、撮影のために7月のスケジュールを空けていたそうなのですが……」（芸能関係者）

佐藤からすれば、こうした不信感に耐えかねて、冒頭の投稿に至ったのだろう（フジテレビに、『夫婦別姓刑事』のチーフプロデューサーが交代していたこと、クランクアップの場に橋本が姿を見せなかったことについて尋ねたところ、《人事の詳細および制作現場の詳細につきましては、お答えしておりません》との回答があった）。

佐藤の“フジとの絶縁宣言”は、さまざまな代償を招くと語るのは前出の芸能関係者だ。

「佐藤さんサイドは潔白を主張していますが、トラブルが報じられたことによるイメージ低下に加え、ほかのテレビ局から“扱いづらい”とみなされてしまうなど、今後の仕事への影響は不可避でしょう」

NHKは佐藤の冠番組の放送継続を表明しているが、スポーツくじ「WINNER」のウェブCMが非公開になるなど、すでに影響は出始めている。

佐藤が失う収入は、どれくらいになるのだろうか。

「佐藤さんのドラマ出演料は主演で1話約150万円、助演でも100万円前後が目安です。民放連ドラなら、1クール主演で約1千500万円ほどに。CM契約料は年間で1本2千万円前後。仮にドラマやCM契約をそれぞれ2〜3本見送られるような事態になれば、それだけで数千万円規模の減収になります。億以上の収入が半減してしまう可能性も」（広告代理店関係者）

最近のインタビューで《今ではありがたいことに1カ月に休みが1日しかない状況です》（『AERA』26年5月18日号）と語っていた佐藤。役者としての最盛期に直面したトラブルの代償は、あまりにも大きいようだ。