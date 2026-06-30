◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本−ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。モデルの泉里香（37）は米ヒューストンのスタジアムで森保ジャパンに声援を送った。昨年DF谷口彰悟（シントトロイデン）との結婚を発表。1次リーグの試合でも現地観戦する姿が見られており、この日もサムライブルーのユニホー