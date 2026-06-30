◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本−ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。モデルの泉里香（37）は米ヒューストンのスタジアムで森保ジャパンに声援を送った。

昨年DF谷口彰悟（シントトロイデン）との結婚を発表。1次リーグの試合でも現地観戦する姿が見られており、この日もサムライブルーのユニホームを着て、夫を見守った。また、DF長友佑都（FC東京）の妻でタレントの平愛梨も家族とともに応援した。

韓国メディアの「朝鮮日報」では「『すごくきれいだけど、誰だろう？』…ワールドカップ中継に映り込んだ日本サッカー選手の妻、実は…」と見出しをつけて報じた。

記事には「試合中に電光板に自分の姿が映ると、泉は明るく微笑んで手を振った。短い瞬間だったが、その場面はすぐに社会関係網サービス（SNS）X（X）に共有され、急速に広がった」とつづられた。

最後には「日本では“最愛夫婦”と呼ばれるほど高い人気を得ている」と締められた。