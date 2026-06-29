戸田和幸さん（日韓W杯の日本代表／48歳）サッカーW杯が盛り上がっているが、日本のサッカー人気上昇のきっかけは日本が初勝利、初の決勝トーナメント進出を果たした2002年の日韓W杯。その大会で、赤いモヒカン頭で守備的MFとしてフル出場し、“潰し屋”の異名を取ったのが戸田和幸さん（48歳）だ。今どうしているのか。サッカー元代表・久保竜彦さん 山口県の離島での塩づくりはコロナ禍で断念…現在はサッカー教室に専念「今回