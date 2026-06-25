阿波市で不審車両がパトカーに衝突し、運転手らが車を乗り捨てて逃げている事件。発生から1週間が経ちますが、未だ逃げた人物ら全員の発見には至っていません。警察は、逃げた人物らが「トクリュウ」の一員である可能性も視野に、行方を追っています。 （記者＜6月22日＞）「犯人は未だに逃走していて、小学校では、子ども達が保護者に連れられて登校しています」6月22日、阿波市の小学校では、不安な面持ちで登校す