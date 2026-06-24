オルビスは2026年6月20日から、世界で愛されるペンギンの男のコ「ピングー」とコラボレーションした期間限定イベント『PINGU™ WITH ORBIS』を開催中。体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」では、ピングーたちがデザインされた世界が広がっています。ドリンクとセットになったぷくぷくステッカーがかわいい...♡表参道駅からほど近い場所にある、オルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」（東京都港