4月3日（金）より、連続2クールを順次放送・配信中の『転生したらスライムだった件 第4期』。第84話のあらすじと場面写真が公開された。また、『転生したらスライムだった件』が、北米最大のアニメイベント「Anime Expo 2026」への参加が決定した。『転生したらスライムだった件』は、異世界で1匹のスライムに転生した主人公が身につけたスキルを駆使し知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメント。TVアニメ『