6年連続出場へ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、7月14日（日本時間15日）に行われるオールスターゲームのファン投票・第2回中間結果で両リーグトップを守った。MLB公式Xが22日（同23日）、投票数を発表。230万票を超える支持に、現地ファンも納得の声をあげている。

MLB公式Xは「ショウヘイ・オオタニが230万票以上を集め、全得票者のトップを走り続けている！ 25日までの各リーグの最高得票者は、自動的にオールスターへの出場権を獲得する」と投稿した。前回15日（同16日）の発表では約110万票を獲得。全体トップをキープしている。

このファン投票は先発野手を対象にした1次投票で、25日（同26日）まで。ポジションごとに上位選手が2次投票に移行するが、各リーグの全ポジションの中で1次投票最多となった選手は、その時点で先発出場が決定する。大谷は選出されれば6年連続となる。

この投稿には現地ファンから「メジャー最高の選手だから順当だね」「驚きすらしない。相応しい」「MLBの顔だからね」「予想通り。この男は国際的なスターだからな」「アンストッパブルだ」「名前を聞くたびに何らかの記録を破っているんだから、相応しいに決まっているよ」といった納得の声が相次いでいた。

大谷は今季、開幕から投打二刀流でフル回転。打者として打率.297、16本塁打、43打点、OPS.969。投手としても12試合先発で7勝2敗、防御率1.47と驚異の成績をマークしている。



（THE ANSWER編集部）