建築家・石上純也さんの新ホール計画をテーマにした展覧会が、県の意向を受けて中止になった問題で、主催団体の会長が、石上さんの設計図面の公開や、現計画との比較検討を求める請願を、県議会に提出していたことが分かりました。請願を提出したのは、日本建築家協会四国支部・徳島地域会の清水裕且会長です。6月15日に、清水会長が個人として県議会に提出しました。請願は、新ホール整備事業の透明性と公平性