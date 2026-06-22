かっぱ寿司とトミカのコラボキャンペーンが帰ってきました。6月29日より、全国のかっぱ寿司店舗にて「かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」が開催されます。2026年第1弾として登場するのは、「ターレー（ぴちぴち動く鯛）」。名前だけでだいたい内容が伝わってくる一台です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ぴちぴち動く鯛を乗せて市場を疾走かっぱ寿司とトミ