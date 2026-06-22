Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年6月19日、ニュージーランドのマヒア半島にある同社の第1発射施設から「Electron（エレクトロン）」ロケットを打ち上げました。搭載されていたアメリカ宇宙軍向けの実証衛星「Puma（プーマ）」は、所定の軌道へ投入されたと発表されています。今回の打ち上げは、アメリカ宇宙軍が進める機動応答型宇宙ミッション「VICTUS HAZE（ヴィクタス・ヘイズ）」の一環です。打ち上げに関する情報