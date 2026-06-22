ジム・キャリー主演の名作コメディ映画『マスク』（1994）を手がけたチャック・ラッセル監督は、今でも続編の実現に前向きだ。 代表作『イレイザー』（1996）の製作30周年を記念した4K版のリリースにあたり、米に登場したラッセル監督は、かつて『マスク』続編の脚本を執筆していたことを明かしている。 「（続編の）脚本の草稿を書いたんですよ。誰もが気に入ってくれて……。僕はジム・キャリーのこ