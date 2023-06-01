水曜日のカンパネラが、8月よりホールワンマンライブ＜SUMMER PARTY 2026＞を大阪・東京にて開催することを発表した。あわせて、本公演のキービジュアルも公開された。クリエイター・DEPPAが手掛けた本ビジュアルは、サイバーな衣装をまとったモノクロの詩羽を中心に、ダークな色味を使用しつつもポップな世界観を表現。本公演のテーマである「SUMMER PARTY」を印象的に描き出したアートワークとなっている。なお、本日よりチケッ