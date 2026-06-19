Google発の自動運転テクノロジー開発企業であるWaymoは、世界の複数の地域でロボットタクシーの運用を実施しています。新たに、Waymoのロボットタクシーが建設中の高速道路区間に侵入した事例が複数見つかったため、同社は約4000台の車両をリコールしました。NHTSA | National Highway Traffic Safety Administrationhttps://www.nhtsa.gov/?nhtsaId=26E035000Waymo recalls nearly 4,000 robotaxis to stop them driving into hig