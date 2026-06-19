MATCH 27グループB第4戦2026年6月19日 7:00キックオフ（会場：BCプレイスバンクーバー）カナダ 6-0 カタール初戦は苦しみながらも引き分けに持ち込んだカナダ。一方でカタールは初戦とは異なり、勝利を目指して積極的に戦う姿勢を打ち出していた。ともにワールドカップ初勝利を懸けた一戦が幕を開けた。立ち上がりからテンションの高いゲームとなる。カタールは前線から積極的にプレスをかけるが、カナダは落ち着いたビルドアッ