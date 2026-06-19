2026年6月20日(土)・21日(日)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】呪われた家が舞台のお化け屋敷でスリル満点のホラー体験■環境月間ワークショップDAY (イオンモール和歌山 / 6月20日・21日) 5月29日から開催されている「イオンモールの環境月間」にちなんで、イオンモール和歌山で実施される地球環境のためのワークショップ。6月20日(土)は、普段は捨てられる食廃油を使ったキ