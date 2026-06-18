2026W杯でチャンスはやってくるだろうか。ブラジル代表はグループステージ初戦でモロッコ代表と対戦したが、このゲームをベンチから見守っていたのが若きFWエンドリックだ。この日のブラジルは最前線にブレントフォードでブレイクしたFWイゴール・チアゴを起用。後半からはマンチェスター・ユナイテッドFWマテウス・クーニャが投入されており、エンドリックには最後まで出番がなかった。しかし、エンドリックは今季後半にレアル・