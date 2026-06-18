6月7日に「文春オンライン」で、人気インフルエンサーとして活動する元E-girlsの稲垣莉生（27）との熱愛が報じられた人気アイドルグループ「なにわ男子」の長尾謙杜（23）。ファンの悲鳴が広がったのも束の間、12日には「FRIDAY DIGITAL」で2人がデートを楽しんでいたことも報じられた。

「文春の報道によれば、2人は嵐がラストライブを行った5月31日に、MUFGスタジアム（国立競技場）でサッカーの試合を観戦するなど、プライベートな時間を楽しんでいたそうです。このときは稲垣さんの友人も一緒だったようですが、さらに衝撃が広がったのはFRIDAYによる続報。2人は6月上旬に都内の中華居酒屋でデートしていたといい、記事では親密そうに寄り添う2ショットも掲載されたのです。なお、2人の交際が始まったのは、昨年冬頃からだと見られています」（週刊誌記者）

いっぽう、なにわ男子は今年11月でCDデビュー5周年の節目を迎える。アニバーサリーイヤーに合わせた特設サイトも開設され、6月17日には最新アルバム『ND⁵』がリリースされたばかりだ。

そうしたタイミングで、スキャンダルに沈黙を貫いていた長尾にも動きが見られたようで――。あるファンは言う。

「長尾さんは最新アルバムがリリースされた17日夕方、有料ファンサイトのブログで謝罪文を発表していました。具体的な事柄には触れなかったものの、タイミング的にスキャンダルについてのことでしょう。“ファンの信頼を損なってしまった”という反省の言葉とともに、行動を見直す意向も示していました」

だが、長尾が謝罪文を発表したタイミングに、違和感を抱いたファンもいたようだ。Xでは、一部のファンからこんな声が上がっている（以下、《》内はすべて原文ママ）。

《長尾は何で謝罪昨日のタイミングなん？ 発売だから？？》

《アルバム発売日に長尾の日刊更新させるのタイミング最悪だよ》

《おいおい、謙杜ブログで謝罪しとるぞ… さすがにこのタイミングはスルー不可避だったか… それかまた何かでるのか？… あぁ……こわいこわい……》

前出の週刊誌記者は言う。

「今回のスキャンダルは、グループの節目に水を差すという懸念が広がっただけでなく、大先輩の嵐がラストライブを開催した日にサッカー観戦を優先させていたことも波紋を呼びました。加えて、謝罪したタイミングもグループの最新アルバムがリリースされた日と重なったことに、複雑な気持ちを抱いたファンもいたようです。

とはいえ、リリース日に合わせて、あえて謝罪文を出した可能性もありそうです。有料ファンサイトでは毎週金曜日に長尾さんのブログが更新されるのですが、謝罪文が発表されたのは水曜日で“異例”ともいえます。

長尾さんといえば、’23年9月にも元セクシー女優でタレントの三上悠亜さん（32）との“お泊りデート”が文春で報じられたことも。当時、三上さんは『Kis-My-Ft2』の千賀健永さん（35）と交際していたといい、“三角関係”の疑惑まで浮上していました。

たとえ“恋愛禁止”というルールがなくとも、スキャンダルの連発はグループの活動に支障をきたす恐れもあります。長尾さんがリリース日に謝罪文を発表したのは、アイドルとしての自覚を見直す“ケジメ”の意味が込められているのかもしれません」

スキャンダルに揺れていた長尾だが、彼の心境や置かれている境遇を推し量るような声も次のように寄せられている。

《長尾くん先週日刊なくて今日更新か。何も言わないよりもちゃんと謝罪文出してくれるのはありがたい》

《長尾くんの日刊さ 金曜日じゃないのって事務所の方針とかではなく彼なりに考えて、言葉を紡いで出せるタイミングで更新したんじゃないかなと》

《今のタイミングがどうとかはその人それぞれで違うので正解はないし事務所やレーベルなどたくさん影響を考えて大人の人達が検討した結果の今日なんだろうなと。それはそれで長尾くんのことを守ろうとしてくれてるってことだと思うので安心しているところ》