ふくらはぎケア「ゴリラのひとつかみ」や超重量ジョッキ「ゴリラのひとくち」など、数々のヒット商品を生み出している株式会社ドウシシャ(以下、ドウシシャ)が、2026年夏の新製品発表会を実施。猛暑対策アイテム「ゴリラのひと夏企画」シリーズ第2弾として、「ベビーゴリラのひとつかみ夏」、「ゴリラのハグ夏」、「ゴリラパンチ」の3アイテムをお披露目した。【写真】「貼るカイロ」みたいな「貼れる瞬間冷却材」とは一体？ゴリラ