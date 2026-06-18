お客が威嚇するように店員にスマホを向けたという。【漫画】「デジタルタトゥーとして残るかもしれない」スマホでの被害に会社の反応は？販売の仕事で体験した出来事を漫画に描き、SNSで発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。カスタマーハラスメントを題材にした作品は大きな反響を呼び、ウォーカープラスでは「お客様は神様ですか？」として連載されている。今回は、スマホを使ったカスハラによってスタッフが追い詰められたエ