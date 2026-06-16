紫陽花が美しく咲き誇る鎌倉を舞台に、西畑大吾（なにわ男子）＆盛山晋太郎（見取り図）、相武紗季＆柳原可奈子、そして後藤輝基（フットボールアワー）＆河内大和＆与田祐希という、他では絶対に見られない超異色の３チームが集結！制限時間4時間以内で1箇所への合流を目指すという心理ゲームバラエティ特番を、MBS/TBS系全国ネットにて2026年6月21日(日)午後3時30分より放送いたします。■ ジャンルを超えた超異色の3チームが挑