紫陽花が美しく咲き誇る鎌倉を舞台に、西畑大吾（なにわ男子）＆盛山晋太郎（見取り図）、相武紗季＆柳原可奈子、そして後藤輝基（フットボールアワー）＆河内大和＆与田祐希という、他では絶対に見られない超異色の３チームが集結！制限時間4時間以内で1箇所への合流を目指すという心理ゲームバラエティ特番を、MBS/TBS系全国ネットにて2026年6月21日(日)午後3時30分より放送いたします。

■ ジャンルを超えた超異色の3チームが挑戦！

今回挑戦するのは、西畑大吾(なにわ男子)&盛山晋太郎(見取り図)の「青チーム」、相武紗季&柳原可奈子の「赤チーム」、そして後藤輝基(フットボールアワー)&河内大和&与田祐希の「緑チーム」という、他では絶対に見られないジャンルを超えた豪華な3チーム。しかし、彼らにはお互いのメンバー構成も、それぞれのスタート地点も一切知らされていません。「このメンバー異色すぎちゃう?」「他の組み合わせもめっちゃ気になる!」と各々が戸惑う中、グループLINEに非情なミッションが一斉に届きます。





「4時間以内に、自撮り写真だけで全員1箇所に集合せよ!」

支給されたのはスマホ１台のみ。20分ごとに送られてくる他チームの自撮り写真の「背景」「食べているもの」「しぐさ」などをヒントに、相手の場所を考察して鎌倉の街を駆け巡る！

■ わずかな背景から「アレは何!?」切り札は3回限定の最先端AI画像検索

「うしろのアレ何！？」 芸能人たちがガチで推理し、ガチで迷う４時間！写真に写り込んだわずかな景色から、「赤チームのうしろのコレ絶対あそこやん！」「でも、もし次の写真で背景が変わってなかったら、ここで待ってるよって意味かも...」と、移動中も壮絶な心理戦と作戦会議が繰り広げられる！ さらに今回は、最先端AIの切り札として「GeminiのAI検索」が３回限定で使用可能！ ただし、背景に特徴がないと検索できないためすべては彼らの"自撮りのウデ"にかかっている！ 地元の人や観光客を巻き込み、有力な手がかりを掴めるか！？ スマホ越しに顔だけ見て解散の非情な結末も...鎌倉名物の食べ歩きや、カフェでの作戦会議は自由。しかし、もし４時間以内に合流できなければミッション失敗！

極限状態の中で生まれるチームの絆、そして奇跡の合流の瞬間に立ち上がる感動のドラマをお見逃しなく！



ミッション終了後コメント

青チーム（西畑大吾・盛山晋太郎）

「こんなに西畑くんといっぱい自撮り撮るとは思わんかった（笑）。同郷で同じ誕生日という繋がりもあったけど、より濃い、男2人旅のVlogみたいなゆったりした楽しさがありました。お腹いっぱいやし、すごく鎌倉を満喫できました！」

赤チーム（相武紗季・柳原可奈子）

「自撮りだけで集まるっていう超画期的なゲーム。不便だけど、その分出会えた時の感動があるのが素敵です！今日はたくさん歩いて、電車にも乗って、美味しいものも食べられて、やりたいことは全部クリアできました。鎌倉の魅力が画面越しにたくさん伝わると思います！」

緑チーム（後藤輝基・河内大和・与田祐希）

「この3人、最初は『どういう組み合わせ！？』って思ったけど、終わってみればめちゃくちゃ安心感があっていい思い出になりました。見どころは、与田ちゃんが箸を買いたがったせいでどれだけ寄り道して走り回る羽目になったか（笑）。ここに来て仲間割れの危機も！？さて３チームは会えたのでしょうか。是非放送をお楽しみに！」



■ 放送日時

「自撮りで集まれ 〜うしろのアレ何？〜」

２０２６年６月２１日（日） 午後３：３０〜４：２４



■ 出演者

相武紗季

河内大和

後藤輝基 （フットボールアワー）

西畑大吾 （なにわ男子）

盛山晋太郎 （見取り図）

柳原可奈子

与田祐希

（50音順、敬称略）



■配信

TVerにて見逃し配信（１ヶ月）