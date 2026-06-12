おととし6月、東京・八王子市のバーで20代の男性から現金5万円を脅し取ったとして、34歳の男ら4人が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「レイプしたらしいな」20代男性に言いがかりをつけて現金5万円を脅し取った疑い34歳と28歳の男2人と19歳の女2人の計4人逮捕警視庁調布署20代男性から現金5万円を脅し取った疑い恐喝の疑いで逮捕されたのは、いずれも東京都内に住む職業不詳の神谷悠弥容疑者（34）と高道彪雅容疑者（28