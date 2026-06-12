300基の「フラッシュ」充電器BYDは来年末までに、英国に300基の1500kW超急速充電器を設置する計画だ。充電速度は競合他社より数倍速いが、料金は低く設定される可能性がある。【画像】BYDの高級ブランド『デンツァ』が欧州展開【デンツァZ9 GTを詳しく見る】全25枚この充電器は「フラッシュ」と呼ばれるBYD独自の技術であり、テスラのスーパーチャージャー・ネットワークに対抗するものだ。2027年までに欧州全域に約3000基の設置