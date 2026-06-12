300基の「フラッシュ」充電器

BYDは来年末までに、英国に300基の1500kW超急速充電器を設置する計画だ。充電速度は競合他社より数倍速いが、料金は低く設定される可能性がある。

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この充電器は「フラッシュ」と呼ばれるBYD独自の技術であり、テスラのスーパーチャージャー・ネットワークに対抗するものだ。2027年までに欧州全域に約3000基の設置が計画されていることから、カバー範囲においてはまもなくスーパーチャージャーと肩を並べるようになるだろう。



デンツァZ9 GT

BYDによれば、この急速な展開（交通量の多い地域や高速道路を中心に）により、およそ50kmごとに1基のフラッシュ充電器が設置されることになるという。

なお、欧州では現在、約2万基のテスラ・スーパーチャージャーが稼働し、1500か所に分散配置されている。

BYDのフラッシュ充電器は最大出力1500kWと、テスラの最速モデルと比較して3倍の性能を誇る。ただし、欧州で標準的なCCS充電ポートを備えたすべてのEVに対応しているものの、最大出力を発揮できるのは2つの充電ポートを備えた特定のBYD車に限られる。その第1弾となるのが、9月に発売予定のシューティングブレーク『デンツァZ9 GT』だ。

SUVの『B5』やミニバン『D9』など、今後欧州市場に投入されるデンツァのラインナップも、BYDの新世代「ブレード」バッテリーを採用しているため、フラッシュ充電に対応する見込みだ。ただし、BYDの主流車種がいつ対応するかについては、まだ発表されていない。

EVバッテリーを9分で充電

BYDによると、フラッシュ充電器はデンツァZ9 GTのバッテリーをわずか5分で10％から70％まで充電でき、さらに4分で97％まで充電できるという。また、極度の低温環境（マイナス30度）下でも、追加でかかるのは3分だけだとされている。

BYDは英国で初めてデンツァを購入した顧客に対し、18か月間の無料フラッシュ充電を提供すると述べている。これは、テスラが初期のモデルS購入者に提供した無料スーパーチャージャーと同様のサービスだ。



デンツァZ9 GT

フラッシュ充電器は、敷地内に設置されたバッテリーから電力を供給されるが、このバッテリー自体は夜間のオフピーク料金で充電される。そのため、競合他社よりも低い充電料金を実現しつつ、最大充電速度においては大きく凌駕する。

BYD UKの責任者であるボノ・ゲ氏はAUTOCARに対し、「理想的としては、1kWあたり50ペンス（約107円）未満を目指している」と語った。これが実現すれば、競合であるIonity、Gridserve、Instavoltなどの急速充電器を料金面で下回ることになる。

BYDの顧客には特別料金を設定

ボノ・ゲ氏は、1kWあたり約50ペンスでの充電が「最適な料金」だとして、フラッシュ充電器は1日あたりで競合製品よりもはるかに多くの車両を充電できる可能性があると述べた。低コストで確保したエネルギーを活用できるため、低い料金設定が可能になるという。

「デンツァEVのドライバーには高い料金を支払ってほしくありません」とボノ・ゲ氏は述べ、他のブランドのEVについては、フラッシュ充電器を運営する企業との契約次第でより高い設定になる可能性があると付け加えた。



デンツァB5

「CPO（充電ポイント事業者）と提携する場合、BYDのお客様には特別料金を提示するでしょう」

BYDは、既存の充電事業者だけでなく、スーパーマーケット各社とも、駐車場へのフラッシュ充電器設置について協議を進めている。また、英国にはすでに必要な電源設備を備えたディーラーが30〜40店舗あり、フラッシュ充電器の設置に向けた計画許可の手続きを開始しているという。

ボノ・ゲ氏は、英国でのフラッシュ充電ネットワーク構築に関する「唯一の懸念」は計画許可の取得だと述べた。これは、新たな充電スポットの設置における主な障害の1つとしてよく挙げられるものだ。

しかし、既存の充電事業者との提携により、この懸念は「多少軽減される」とのことだ。