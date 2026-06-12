ペンさえ持たず教室に巨人の阿部慎之助前監督の逮捕騒動。親子げんかからの警察沙汰で地位も名誉も失うのは、球界のみならず著名人では初のケースだろう。騒動の背景に生成AI「チャットGPT」の普及があったと聞けば、子を持つ親にとって対岸の火事ではない。いったい令和の親子関係はどうなってしまうのか。＊＊＊AIの普及に伴い、教育現場で異変が起きているという。「かつて授業中に教師が学生を注意する対象といえば私語