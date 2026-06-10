名古屋・栄に6月11日（木）にオープンする、大注目の商業施設『HAERA』に、東海エリア初となる「スターバックス リザーブ® カフェ」が登場！ここで楽しめるのは、個性豊かなスターバックス リザーブ® コーヒーと、イタリアンベーカリー「プリンチ®」のコルネッティを組み合わせた、少し特別なカフェ体験です。 東海エリア初の、特別なコーヒ