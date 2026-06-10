名古屋・栄に6月11日（木）にオープンする、大注目の商業施設『HAERA』に、東海エリア初となる「スターバックス リザーブ® カフェ」が登場！ここで楽しめるのは、個性豊かなスターバックス リザーブ® コーヒーと、イタリアンベーカリー「プリンチ®」のコルネッティを組み合わせた、少し特別なカフェ体験です。

東海エリア初の、特別なコーヒー＆ベーカリー体験を

「スターバックス リザーブ® カフェ」とは？

「スターバックス リザーブ® カフェ」はいつものスターバックスとはちょっと違う、新しいスタイルが特徴です。コンセプトは、“日常の少し上質な大人のご褒美体験”。自分の時間を丁寧に過ごしたい人や、日常の中で少し特別なひとときを大切にしたい人に向けて、スターバックスらしい“ご褒美時間”を提案しています。

その中心にあるのが、世界各地の産地から届く、ストーリーを持った希少なコーヒー「スターバックス リザーブ®」です。さらに、ミラノで生まれたイタリアンベーカリー「プリンチ®」のコルネッティを組み合わせることで、コーヒーを飲む時間そのものが、より豊かな体験へと広がります。コーヒーを突き詰めるだけでなく、そこにパンがあることで生まれる楽しさに着目しているのが魅力です。

名古屋・栄 HAERA店は、東海エリア初出店となる特別なお店。たくさんの人が集い、さまざまな思いを重ねながら発展してきた栄という場所で、“新しい発見や日常に彩りを添えるコーヒー体験を届けたい”という思いが込められています。おいしい一杯に出会えるだけでなく、“この場所があってよかった”と感じられるような空間を目指しているそうです。

こだわりの特別メニューをチェック！

その日の気分に合わせて選べるコーヒーメニューの幅広さも、リザーブ® カフェの魅力です。豆本来の味わいをまっすぐ楽しむブリュード コーヒー、気分を明るくしてくれるクリエイション ラテ、やさしい口当たりで気持ちをほぐしてくれるトリートコーヒー、そして甘いものが欲しい日にぴったりのドルチェコーヒー。どの一杯にも、「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」で焙煎されたコーヒー豆が使われていて、特別な味わいに出会えます。

まず試したいのは、リザーブ カフェらしさを感じられる「クラシック ダブル トール ラテ」。使用しているのは、スターバックス本国で“最高のエスプレッソビバレッジのために”という思いから開発された豆・マイクロブレンド21です。ミルクのまろやかさの中に、エスプレッソの香りとコクがしっかりと感じられます。

暑い日や甘いものを楽しみたいときには、「エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®︎」も見逃せません。1杯ずつ抽出したスターバックスリザーブ® のエスプレッソを注いでアフォガート風に仕上げる一杯。コーヒーの深いロースト感がありながら、フラペチーノらしいひんやりとした口当たりです。

ベーカリーでは、プリンチ®のコルネッティが主役。シンプルなコルネッティはもちろん、食事として楽しめる「コルネッティ ハムチーズ」、デザート感覚で味わいたい「コルネッティ ティラミス」など、時間帯や気分に合わせて選べる豊富なラインアップです。

モーニング・ランチ・カフェタイム…時間帯で変わる楽しみ方♪

朝に訪れるなら、「コルネッティ」380円と「クラシック ダブル トール ラテ」760円の組み合わせがおすすめです。

コルネッティをそのまま味わうのはもちろん、ぜひ試してほしいのが、コルネッティをラテにひたして味わうディップスタイル。バターの香りにエスプレッソとミルクの風味が重なり、シンプルながら記憶に残る朝食になるはず。出勤前や、栄で一日を始める前のモーニングにぴったりです。

ディップのコツは、フォームをすくうように思いきってつけること。コルネッティの先の方をつけるとザクザク感がしっかり感じられ、断面の方をひたすと、じゅわっと染み込むような食感に。どちらも、パンとコーヒーの味わいが互いを引き立て合うように考えられています。

ランチタイムには、「コルネッティ ハムチーズ」680円と「エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®︎」880円を。ハムチーズの塩気とコルネッティの香ばしさが食事としての満足感を生み、そこにアフォガートのようなほろ苦いフラペチーノを合わせることで、軽やかでありながら満たされるランチになります。

※写真の「エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®︎」には、カカオニブとピンクペッパーをトッピングしています

午後のカフェタイムには、「コルネッティ ティラミス」790円と「トゥデイズ コーヒー」590円の組み合わせはいかがですか。パンとティラミスが出会ったデザート感のあるコルネッティは、コーヒーを染み込ませて二度焼きし、マスカルポーネクリームをサンドしたこだわりの一品。そして、日替わりの「トゥデイズ コーヒー」には、プリンチ®のために用意された「プリンチ ブレンド」が登場することも。カラメルのような甘みと、ダークチョコレートを思わせる甘みがあり、コルネッティとの相性も抜群。バターの風味がふわっと広がり、香りが鼻に抜けていくような心地よい余韻を楽しめます。

ミラノのバールと日本の喫茶店が出会う、くつろぎの店内

店舗のデザインコンセプトは“Milanese Kissaten”。スターバックスの原点のひとつであるミラノのバール文化と、日本で長く親しまれてきた喫茶店文化を重ね合わせた空間です。スタイリッシュな印象と、日本の喫茶店らしいゆったりと過ごせる居心地のよさが融合し、栄の街の中に溶け込むように表現されています。

また、日本の伝統的な風合いから着想を得た素材を用いながら、随所にミラノの雰囲気を感じさせるデザインを採用。店内のペンダント照明には、コーヒー生産地の農園をイメージしたデザインが施されていて、コーヒーが旅してきた背景にも思いを巡らせることができます。

店内のカラーリングには、コスタリカのコーヒーカードがモチーフとして取り入れられているのだとか。コスタリカは、スターバックスが初めて自社農園を設けた地でもあるそう。何気なく過ごす店内にも、コーヒーの物語につながる要素が込められているのが印象的です。

自分で選ぶ楽しさも。気分に合うフード＆ドリンクを

フードの楽しみ方にも、リザーブ カフェならではの工夫があります。冷蔵商品以外のフードは、トレーとトングを使って自分で選ぶセルフピックスタイル。その日の気分に合う一品を選ぶ時間も、来店体験の一部になっています。

また、コーヒーの魅力をもっと気軽に楽しめるディスカバリーカウンターも用意されています。カカオニブ・黒糖・ピンクペッパー・ミントパウダー・シナモン・アガベシロップなどを自由に使って自分好みにアレンジできるのが楽しいポイント。

ビバレッジだけでなく、フードとの組み合わせも楽しめます。たとえば「コルネッティ ハムチーズ」に生クリームとアガベシロップを合わせると、塩気と甘みが重なる新しい味わいに出会えます。

名古屋・栄で、いつものカフェ時間を少し特別に

東海エリア初の「スターバックス リザーブ® カフェ」として『HAERA』に登場する新店舗は、気分に合わせた一杯とひと皿に出会える場所。個性豊かなコーヒーやフード、ミラノのバールと日本の喫茶店文化が重なる空間で、いつものカフェ時間を少し特別にしてくれます。

店舗名：スターバックス リザーブ® カフェ 名古屋 栄 HAERA店

住所：名古屋市中区 錦3-25-1 HAERA B2

営業時間：7:00～22:00

※6/11（木）～14（日）は10:00～

定休日：不定休

公式サイト：https://store.starbucks.co.jp/detail-4524/