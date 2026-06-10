Snow Man宮舘涼太が、8日放送のTBS系バラエティー『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜』（後10：00）に出演。共演者たちと“似ているもの”の話で盛り上がった。【写真】宮舘に似てる？本木雅弘が「似てる」と評した衝撃の“魚”（写真下部）同番組は芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼び、どんな会になるのか、をのぞき見る新ドキュメント＆トーク番組。2回目の放送となる今回は本木雅弘が幹事に