（CNN）イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は現地時間10日未明、SNSテレグラムへの投稿で、地域内の米国の標的に向けてミサイルやドローン（無人機）を発射したと明らかにした。この声明に先立ち、米国は陸軍のヘリコプターが撃墜されたのを受け、イランに対して報復攻撃を実施していると発表していた。イランの半国営タスニム通信によると、シリクやミナブといった都市やゲシュム島で爆発音が聞こえたという。イランの半国営メヘ