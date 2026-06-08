高専卒の「準学士」が、国際的に通用しやすい学位として整理されるかもしれない。 すららネット公式チャンネル「Edu-NEWS」は、読売新聞オンラインが2026年6月7日に報じた「高専本科卒業生への学位授与の検討」について解説する動画を公開した。ニュースでは、文部科学省が5年制の高等専門学校本科卒業生に対し、現在の「準学士」を学位として授与する方向で検討しているとされている。 ただし、ここで注意したいのは