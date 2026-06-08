MetaがAI向け計算基盤の構築を急ぐ中、オハイオ州ニューオールバニー近郊で耐候性テントを使ったAIデータセンターを運用していることが報じられました。テントはMetaが「迅速展開構造」と呼ぶもので、従来型の建物より短期間で設備を立ち上げる狙いがあります。Meta steals a tactic from Tesla and builds data centers in tents | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/06/04/meta-steals-a-tactic-from-tesla-and-builds-data