山口県のスポーツショップがインスタグラム更新バドミントンの混合ダブルスで昨年末の全日本総合選手権を制した田口真彩（ACT SAIKYO）が、活動拠点の山口県で“発見”されて話題になっている。山口県下松市のスポーツショップ「ムネスエスポーツ」は7日、インスタグラムを更新。「ACTSAIKYO 田口真彩選手がご来店されました」と報告した。ACT SAIKYOは山口が活動拠点となっている。同店はTシャツを手に笑みを浮かべる田口の