ロイズの期間限定新作♡白ごま香るバトンクッキーとお得な夏キャンペーン

北海道発の人気チョコレートブランド・ロイズから、期間・数量限定の新商品「バトンクッキー[白ごま]」が登場しました。白ごまの香ばしさとホワイトチョコレートのまろやかさを楽しめる注目の新フレーバーです。さらに人気のバトンクッキーシリーズはパッケージをリニューアルし、お得な生チョコレートプレゼントキャンペーンや送料無料キャンペーンも開催中。ロイズファン必見の最新情報をご紹介します♡

新作バトンクッキー[白ごま]が登場

2026年6月3日より販売がスタートした「バトンクッキー[白ごま]」は、ごま好きにはたまらない新商品です。

白ごまと白ごまペーストを練り込んだ生地に、ごま油と塩で味付けした白ごまを加えて焼き上げることで、香ばしさを最大限に引き出しています。

さらに片面にはホワイトチョコレートをコーティング。隠し味としてほうじ茶を加えることで、ごまの風味をより豊かに感じられる仕上がりになっています。

バトンクッキー[白ごま]



価格：1,053円（税込）

香ばしさとやさしい甘さが絶妙に重なり、ティータイムのお供にもぴったりです。

内容量：25枚

販売期間：2026年6月3日～8月30日（通信販売）

※期間・数量限定

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人気のバトンクッキーシリーズも注目

バトンクッキー[ココナッツ]

価格：999円（税込）

通年販売されているバトンクッキーシリーズもパッケージをリニューアルして展開中です。

バトンクッキー[ココナッツ]は、ローストしたココナッツをたっぷり使用した香り豊かな味わい。

内容量：25枚

バトンクッキー[ヘーゼルカカオ]



価格：999円（税込）

カカオ豆とヘーゼルナッツの深みある風味を楽しめる一品。

内容量：25枚

バトンクッキー[フロマージュ]



価格：1,053円（税込）

北海道産パルメザンチーズとゴーダチーズを使用し、濃厚なチーズの旨みが魅力。

内容量：25枚

バトンクッキー[抹茶]



価格：1,053円（税込）

宇治抹茶の香りとココナッツの香ばしさが調和した上品な味わいです。

内容量：25枚

お得な夏のキャンペーンも開催中

ロイズ通信販売では、期間限定で2つのお得なキャンペーンを実施しています。

まず「生チョコレートキャンペーン」では、生チョコレートを1箱以上含む6,100円（税込）以上のお買い物で、生チョコレートが1箱プレゼントされます。

2026年6月6日～7月9日お届け分は「生チョコレート[シャンパン ピエール ミニョン]」、2026年7月10日～8月15日お届け分は「生チョコレート[マイルドミルク]」が対象です。

さらに、商品代金合計7,500円（税込）以上で送料無料になるキャンペーンも開催中。どちらも2026年8月5日まで利用可能です。

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

ロイズの夏限定スイーツを楽しもう

ロイズの新作「バトンクッキー[白ごま]」は、ごまの香ばしさとホワイトチョコレートの絶妙な組み合わせが楽しめる特別な一品です。

さらにココナッツや抹茶、フロマージュなど人気シリーズも充実しており、食べ比べもおすすめ♪

お得なキャンペーンも同時開催中なので、自分へのご褒美はもちろん、ギフト選びにもぴったりです。期間限定の味わいをぜひこの機会に楽しんでみてください♡