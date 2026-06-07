歌手の星野源（45）が、“激変”した最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。【映像】激変した星野源＆新垣結衣との2ショット（複数カット）2021年に夫婦役でドラマ共演した、俳優の新垣結衣（37）と結婚した星野。Instagramでは、ドラマ撮影時の新垣との写真や、テレビ番組で共演した松重豊（63）との2ショットなど、仕事現場でのオフショットを発信してきた。星野源、“激変ショット”に驚きの声2026年6月6日の