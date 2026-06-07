J1百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦 鹿島2(0-0)0神戸14:03キックオフ メルカリスタジアム 入場者数29,826人試合データリンクはこちらシャーレを上げる前川黛也。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。