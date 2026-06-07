キャンプ4日目がスタート日本代表MF遠藤航が6月6日、メキシコ・モンテレイで行われている北中米ワールドカップ（W杯）の事前キャンプ4日目で初めてピッチに登場した。2日にモンテレイ入り後、ホテルでの調整が続いていたなか姿を現したが、この日遠藤は円陣からは離れて別メニューでの調整となった。また、チームは再び練習場を変更し、3か所目のピッチでトレーニング。初戦のオランダ戦まであと8日、サポートプレーヤーのDF吉田