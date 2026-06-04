ロバーツ監督、7回続投は「考えていたよ。考えていた」【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回2安打無失点で今季6勝目を挙げた。打っても3安打2四球の活躍。一方で球数が89球ながらも降板し、規定投球回には1イニング足りなかった。なぜ交代したのか。指揮官はベンチでのやり取り