ロバーツ監督、7回続投は「考えていたよ。考えていた」

【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）

ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回2安打無失点で今季6勝目を挙げた。打っても3安打2四球の活躍。一方で球数が89球ながらも降板し、規定投球回には1イニング足りなかった。なぜ交代したのか。指揮官はベンチでのやり取りを明かした。

大谷は3回までパーフェクト投球を披露した。4回2死から初安打を許したものの、後続を断ってゼロに抑えた。6回は1死一、二塁のピンチを作ったが、キャロルを併殺打に打ち取り、ガッツポーズをみせた。6回を投げて被安打2、6奪三振1四球で無失点。防御率は0.74まで良化した。

バッティングでも、初回に二塁への内野安打を放つと、3回と4回には四球で出塁。9回の第6打席に右安打を放ち、1試合5出塁とした。1試合3安打は2試合ぶり今季6度目となった。出塁率はリーグ1位、OPSは同3位としている。

一方で右手から出血があっとはいえ、球数は89球だった。大谷を続投させることも十分に考えられた。ロバーツ監督自身も「考えていたよ。考えていた」とうなずく。しかし、考えが変わった場面があるという。7回表にフリーランドが適時打を放ったシーンだ。

「フリーランドの（タイムリー）ヒットで追加点を奪うまでね。だからその理由で（ジョナサン・）ヘルナンデスを軽く準備させていた。7点リードで7回のマウンドを彼（大谷）に投げさす（必要性を）考えた」という。大量援護があるなか、試合を落とすことは考えづらい。であれば、大谷は早く降板させて少しでも休ませることのほうが、最終的なメリットがあるのでは、と逡巡したようだ。

結果的に1イニング足りず、またも規定投球回クリアを大谷は逃した。サイ・ヤング賞を狙う上ではどうしても到達しておきたいところ。ロバーツ監督も「念頭に入れることはできる」と認めつつ「（大事なのは）プレーすること。チームにとって最適なマネージメントをしないといけない。3人（大谷、サンチェス、ミジオロスキーの争いを）考えたら、6月3日で決まることはない。まだたくさん日程が残っている」と、その目は遥か先を見ていた。（Full-Count編集部）