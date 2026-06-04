米フォーブス誌が選ぶ「アイコノクラスト50」選出米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が、また新たな“顔”となった。米誌「フォーブス」が今年初めて発表した「アイコノクラスト50」の1人に選出。野球選手では唯一選ばれ、選考理由の中で、「もはや野球史に新たな記録更新の機会が少なくなってきている」と評された。選出を紹介したアップの画像が投稿されると、海外ファンの支持が集まった。世界的な経済誌であるフォーブ