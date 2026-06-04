米フォーブス誌が選ぶ「アイコノクラスト50」選出

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が、また新たな“顔”となった。米誌「フォーブス」が今年初めて発表した「アイコノクラスト50」の1人に選出。野球選手では唯一選ばれ、選考理由の中で、「もはや野球史に新たな記録更新の機会が少なくなってきている」と評された。選出を紹介したアップの画像が投稿されると、海外ファンの支持が集まった。

世界的な経済誌であるフォーブスが発表した「アイコノクラスト50」とは、「古い常識や慣習を打ち破る50人」という意味。金融、ビジネス、テクノロジー、メディア、エンターテインメント、慈善活動の分野においてまさに今、「ルールを書き換え、業界を変革し、既存の常識や体制に挑戦しているリーダーたち」を称えるものとなっている。

イーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグなどの実業家や、J.K.ローリングやテイラー・スウィフトら文化人など錚々たるメンバーと共に選出された大谷。選出理由について、「31歳にして、ショウヘイ・オオタニはもはや野球史に新たな記録更新の機会が少なくなってきている」と記されている。

2年連続となるワールドシリーズ（WS）制覇や、MLB史上でバリー・ボンズに次いで2人目となる、MVP4回受賞など輝かしい記録を説明。昨年のWS第3戦で4打数4安打、2本塁打、2二塁打を記録した後に、4度敬遠されたことなども回顧している。

同誌は加えて、野球選手としての最高収入についても言及。「グラウンド外でも、オオタニは莫大な収入を得る見込みだ。2026年の収入は（税金や代理人への手数料を差し引く前で）1億2700万ドル（約203億円）に達すると予想されており、これは野球選手として史上最高額となる」とその影響力の大きさを明らかにした。

日本時間2日の深夜に発表され、ネット上のファンから「アスリート」「フォーブスさん、オオタニがいるなら、アイコノクラストに50人も選ぶ必要はなく、1人に絞れただろう。残りの49人のおかげで雑誌の読み応えはあるけどね」「オオタニとボンズ？ つまり実質的にはオオタニだけってことだろ？」など、様々な反響を寄せられている。



（THE ANSWER編集部）