CYNHNが、新曲「春を攫った」を本日配信リリースした。本作は、作詞・作曲を渡辺翔、編曲を高橋諒が手がけた楽曲。MVは、安藤大悟監督が『次の春を迎えに行く旅』というテーマに制作し、“春を待つ歌ではなく、自ら春を迎えに行く歌”になっているという。また、リリースを記念したリスニングパーティーとYouTube生配信が、6月5日20時より開催される予定なので、ぜひチェックしていただきたい。さらに、11月16日に東京・はZepp Div